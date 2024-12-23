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Смирнов Иван Григорьевч

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Григорьевч
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевч
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Колодезная
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 64.

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