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Силинов Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Силинов Иван Васильевич
Фамилия
Силинов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Кокушкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 62.

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