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Самойлов Алексей Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самойлов Алексей Алексеевич
Фамилия
Самойлов
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Сословие
купечество
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 62.

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