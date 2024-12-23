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Соснов Устин Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соснов Устин Петрович
Фамилия
Соснов
Имя
Устин
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Палкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 60.

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