Румянцев Николай Иванович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Румянцев Николай Иванович
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Занятие
- рядовой из крестьян, живущий в ус.Мыза Успенско-Нейская волость Кологривского у. Костромской губ. земля в Успенско-Нейская волость Кологривского у. Костромской губ.
- Адрес
- Костромская губерния, Чухломский уезд, Каликинкая волость, Красково
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 58.
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