Рябчиков Василий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябчиков Василий Фомич

Рябчиков Василий Фомич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рябчиков Василий Фомич
Фамилия
Рябчиков
Имя
Василий
Отчество
Фомич
Занятие
отставной рядовой
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Межевская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 57.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.