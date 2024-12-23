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Некрасов Ефим Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Некрасов Ефим Максимович
Фамилия
Некрасов
Имя
Ефим
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Березники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 50.

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