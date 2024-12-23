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Махрышев Федор Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Махрышев Федор Макарович
Фамилия
Махрышев
Имя
Федор
Отчество
Макарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Опарино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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