Копосов Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосов Александр Гаврилович

Копосов Александр Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копосов Александр Гаврилович
Фамилия
Копосов
Имя
Александр
Отчество
Гаврилович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Зосимово-Савватиевской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость, Зосимо-Савватиевское
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.