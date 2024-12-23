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Кутилов Виктор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кутилов Виктор Васильевич
Фамилия
Кутилов
Имя
Виктор
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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