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Кудряшев Павел Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кудряшев Павел Матвеевич
Фамилия
Кудряшев
Имя
Павел
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Железцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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