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Корнев Семен Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корнев Семен Степанович
Фамилия
Корнев
Имя
Семен
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Вторушино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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