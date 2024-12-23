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Куликов Илья Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куликов Илья Петрович
Фамилия
Куликов
Имя
Илья
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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