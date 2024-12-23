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Кириллов Александр Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кириллов Александр Кириллович
Фамилия
Кириллов
Имя
Александр
Отчество
Кириллович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Ивтино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 39.

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