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Комисаров Осип Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комисаров Осип Николаевич
Фамилия
Комисаров
Имя
Осип
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Юрино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 39.

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