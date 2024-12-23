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Карликов Александр Кондратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карликов Александр Кондратьевич
Фамилия
Карликов
Имя
Александр
Отчество
Кондратьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Дмитриево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

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