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Крутиков Андрей Карпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крутиков Андрей Карпович
Фамилия
Крутиков
Имя
Андрей
Отчество
Карпович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Дубровино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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