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Колобов Иван Борисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колобов Иван Борисович
Фамилия
Колобов
Имя
Иван
Отчество
Борисович
Занятие
учитель начального народного училища
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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