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Кораблев Василий Севастьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кораблев Василий Севастьянович
Фамилия
Кораблев
Имя
Василий
Отчество
Севастьянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Б. Дудино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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