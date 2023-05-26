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Коробьев Севастьян Екимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коробьев Севастьян Екимович
Фамилия
Коробьев
Имя
Севастьян
Отчество
Екимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, М. Дудино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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