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Королев Филипп Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Филипп Яковлевич
Фамилия
Королев
Имя
Филипп
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость, Абабково
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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