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Крылов Степан Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крылов Степан Николаевич
Фамилия
Крылов
Имя
Степан
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость, Вишняково
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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