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Ильинский Вячеслав Всеволодович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильинский Вячеслав Всеволодович
Фамилия
Ильинский
Имя
Вячеслав
Отчество
Всеволодович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Николаевской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турлиевская волость, Турлиево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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