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Зырин Василий Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зырин Василий Акимович
Фамилия
Зырин
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Кривцово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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