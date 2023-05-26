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Густов Ерофей Назарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Густов Ерофей Назарович
Фамилия
Густов
Имя
Ерофей
Отчество
Назарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Ширская волость, Ковизино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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