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Гаврилов Елифер

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гаврилов Елифер
Фамилия
Гаврилов
Имя
Елифер
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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