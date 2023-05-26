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Галактионов Яков Галактионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галактионов Яков Галактионович
Фамилия
Галактионов
Имя
Яков
Отчество
Галактионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, П. Княжево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

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