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Гладышев Владимир Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гладышев Владимир Федорович
Фамилия
Гладышев
Имя
Владимир
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Гущино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

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