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Герасимов Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Герасимов Михаил
Фамилия
Герасимов
Имя
Михаил
Занятие
бывший дворовый
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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