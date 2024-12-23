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Волков Евгений Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Евгений Кузьмич
Фамилия
Волков
Имя
Евгений
Отчество
Кузьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Копьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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