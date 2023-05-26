Воробьев Петр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Петр Владимирович

Воробьев Петр Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Петр Владимирович
Фамилия
Воробьев
Имя
Петр
Отчество
Владимирович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Воробьево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.