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Бородачев Кондрат Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бородачев Кондрат Никифорович
Фамилия
Бородачев
Имя
Кондрат
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турлиевская волость, Симаново
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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