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Брехов Семен

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Брехов Семен
Фамилия
Брехов
Имя
Семен
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Павлово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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