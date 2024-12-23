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Белоруссов Илья Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоруссов Илья Матвеевич
Фамилия
Белоруссов
Имя
Илья
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Церковное
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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