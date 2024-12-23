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Байков Михаил Евгеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Байков Михаил Евгеньевич
Фамилия
Байков
Имя
Михаил
Отчество
Евгеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турлиевская волость, Богдашева
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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