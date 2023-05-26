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Родионовский Петр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Родионовский Петр Николаевич
Фамилия
Родионовский
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Сословие
купечество
Адрес
Костромская губерния, Унжа
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 4.

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