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Левашев Николай Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левашев Николай Михайлович
Фамилия
Левашев
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Занятие
коллежский регистратор
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

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