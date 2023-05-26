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Лысак Федор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лысак Федор Иванович
Фамилия
Лысак
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Сословие
купечество
Адрес
Киевская губерния, Черкассы
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 3.

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