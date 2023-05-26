Дубровин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Петр Васильевич

Дубровин Петр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дубровин Петр Васильевич
Фамилия
Дубровин
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.