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Васнев Сергей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васнев Сергей Петрович
Фамилия
Васнев
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Сословие
купечество
Адрес
Луганск
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 2.

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