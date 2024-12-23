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Яковлев Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яковлев Александр Александрович
Фамилия
Яковлев
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Тонкинская волость, Тонкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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