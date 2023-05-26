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Троицкий Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Троицкий Александр Алексеевич
Фамилия
Троицкий
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Галкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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