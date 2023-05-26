Рождественский Самуил Герасимович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Рождественский Самуил Герасимович
- Фамилия
- Рождественский
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Герасимович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- церковный настоятель Варнавинского у.
- Адрес
- Костромская губерния, Скулябиха
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.
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