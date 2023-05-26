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Рождественский Самуил Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рождественский Самуил Герасимович
Фамилия
Рождественский
Имя
Самуил
Отчество
Герасимович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Скулябиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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