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Преображенский Иоанн Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Преображенский Иоанн Павлович
Фамилия
Преображенский
Имя
Иоанн
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Топан
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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