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Поспелов Иоанн Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поспелов Иоанн Павлович
Фамилия
Поспелов
Имя
Иоанн
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Дмитриевская волость, Дмитриевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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