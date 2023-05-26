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Кротков Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кротков Алексей Васильевич
Фамилия
Кротков
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Шалдежино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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