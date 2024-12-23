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Воскресенский Василий Маркович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Василий Маркович
Фамилия
Воскресенский
Имя
Василий
Отчество
Маркович
Сословие
духовенство
Занятие
церковный настоятель Варнавинского у.
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Георгиевская волость, Георгиевской
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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