Щулепин Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩулепин Никита Петрович

Щулепин Никита Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щулепин Никита Петрович
Фамилия
Щулепин
Имя
Никита
Отчество
Петрович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Березники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.