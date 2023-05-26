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Шубин Илья Федосеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шубин Илья Федосеевич
Фамилия
Шубин
Имя
Илья
Отчество
Федосеевич
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Шумихинский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

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