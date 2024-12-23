Широких Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироких Николай Семенович

Широких Николай Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Широких Николай Семенович
Фамилия
Широких
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Туранская волость, Капраниха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.